Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу выступил в Facebook с видеообращением, в котором коснулся темы демаркации в Сюнике границы с Азербайджаном.

Он отметил, что в эти дни в районе Сюника происходит процесс уточнения пограничных рубежей, точнее — армянские ВС и пограничные войска дислоцируются на международно признанных границах Армении.

«Это, конечно, вызывает определенные изменения в привычной для нас среде, воздает трудности и неудобства, тем более создает эмоции. Даже звучат мнения, что происходящее — это сдача Сюника или угроза потери Сюника», — заявил Пашинян.

По его словам, реальность абсолютно противоположная — все делается для обеспечения безопасности Сюника и укрепления гарантий этого.

«Дело в том, что на находящихся вне международно признанных границ Армении участках в последние дни была высокая вероятность возобновления военных действий, и если бы эта эскалация там произошла, то волна могла бы достичь Сюникской области, территории Армении со всеми вытекающими последствиями», — утверждает глава армянского правительства.

Сегодня же, по его словам, дислоцируясь на международно признанных границах Армении, «мы создаем гарантии для Сюника, поскольку сегодняшняя граница — это часть той системы безопасности, членом которой мы являемся и где действуют совсем другие правила безопасности».

По его словам, сегодня российские пограничные войска и другие силы полноценно вовлечены в Сюнике, и это создает совершенно новую ситуацию в плане безопасности.

Minval.az