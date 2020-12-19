Президент Украины Владимир Зеленский пообещал включить жителей Донецкой и Луганской областей в план вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские власти рассчитывают в скором времени начать прививать от вируса жителей «временно оккупированных территорий», к которым на Украине относят Крым, а также самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. При этом глава государства отметил, что, согласно плану министерства здравоохранения, первыми вакцину получат медики, военные, социальные работники, педагоги и люди старше 60 лет.

Minval.az