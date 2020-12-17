Основными направлениями американо-азербайджанского сотрудничества являются темы безопасности, энергетики,экономики в целом, а также принципы хорошего управления, верховенства закона и прав человека.

Об этом на видеоконференции на тему «Азербайджано-американские отношения: процессы после выборов и Второй Карабахской войны» заявил быший посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Он отметил, что стороны развивают эти отношения на протяжении многих лет, а за последние пять лет были достигнуты определенные прорывы, в частности в сфере геополитического сотрудничества: «Азербайджан самостоятельно вложился в то, чтобы превратиться в региональный хаб, играющий роль большой передовой силы и моста в Евразии».

Он также отметил, что новой администрации США следует уделить больше внимания Азербайджану с точки зрения его вовлеченности в геополитические интересы США. Посол также назвал важным фактором создание атмосферы мира между Арменией и Азербайджаном.

«Я понимаю, что накал страстей сечас слишком велик, но это все надо учитывать. И США могут внести свой вклад в это…Азербайджан путем развития добился большего присутствия здесь интересов США. А Конфликт в Нагорном Карабахе показал, что США должны быть более активными в регионе «, — заявил Р. Секута, которого цитирует «Репорт».

Minval.az