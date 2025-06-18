Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком составило протокол об административном правонарушении в отношении сети супермаркетов Bazarstore.

Об этом сообщили в Госагентстве.

В ходе проверки было выявлено, что компания продавала товары по ценам, превышающим указанные на ценниках. Данное нарушение квалифицировано как административное правонарушение в соответствии со статьей 447.0.1 Кодекса об административных проступках (обман потребителя в небольшом размере относительно цены товара).