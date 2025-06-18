Почему Трамп хочет спихнуть посредничество в израильско-иранском урегулировании на Москву, и отчего Путин — не против; что стяжают для себя «миротворцы», что утратят, а что — утаят?

Можно ли поверить в то, что вооруженный конфликт между Тегераном и Тель-Авивом, который рискует стать детонатором тяжелейших событий не только ближневосточного масштаба, но и мирового, и который был избегаем при наличии политической воли не только руководства Ирана и Израиля, но и других «заинтересованных» стран, теперь искренне пытаются урегулировать «дипломатическим путем»?

Свежо предание, а конфликт-то стар – он продолжается не первое десятилетие с периодическим состоянием предвойны, когда вот-вот сильно рванет. В итоге – рвануло, и, как утверждает Тегеран, при участии США, которые то одобряют действия Тель-Авива, то дистанцируются от них, то речи их туманны и взаимоисключающи – словом, в соответствии с дурной «дипломатической» манерой наведения тени на плетень.

Итак: президент США Дональд Трамп заявил, что он «открыт» для посредничества президента России Владимира Путина в израильско-иранском конфликте, и что последний к этому «готов»: «У нас был долгий разговор об этом» (что подтвердила и российская сторона).

Но при этом Трамп добавил, что США не вовлечены в конфликт, но в будущем, «возможно», они в него вмешаются. В социальной сети Truth Social Трамп также написал, что Иран и Израиль должны заключить соглашение, которое позволит достичь мира и сделать Ближний Восток «снова великим» (по терминологии президента США).

И тут возникает множество вопросов. В том числе: почему Трамп желает посредничества России, но при этом не исключает, что США вмешаются в конфликт (означает ли это уверенность в том, что он будет затяжным?) Тогда логично предположить, что переговоры о том, чтобы Ближний Восток «сделался снова великим», Москве предстоит вести с Вашингтоном.

Далее: почему Путин согласен на посредничество России в израильско-иранской бойне в ситуации, когда переговоры по урегулированию и ядерной повестке Тегерана не привели к позитивному результату, и дело обернулась тем, чем обернулась – войной, которую, как уверяет Трамп, не желают ни Москва, ни Вашингтон?

Россия, напомним, осудила военную операцию Израиля против Ирана, в то время как Трамп удовлетворенно отметил «эффективность» ударов Тель-Авива по объектам на территории ИРИ, игнорируя тот факт, что в Исламской республике есть множество жертв среди мирного населения. Жертвы, хоть и меньшие, есть и в Израиле. И что региону с его окрестностями грозит радиоактивное загрязнение — это как минимум.

Так почему же Трамп приветствует посредничество России, которое вряд ли сыграет значительную роль в разрядке напряженности между Израилем и Ираном? Скорее всего, именно по этой причине, — чтобы выставить Москву малозначимым и не влиятельным игроком на мировой арене.

«По-человечески» Трампа можно понять: он потерпел фиаско с прекращением войны в Украине, на которое, как уверял президент США, ему нужны всего лишь одни сутки. Но таких суток со дня вступления Трампа в должность (второй срок) прошло уже 150, а воз и ныне там. Плюс непорядки в самих США, причем, самые разнообразные — от финансово-экономических до внутриполитических. «Сделать Америку снова великой» (а теперь и раздираемый конфликтами Ближний Восток) – в том числе, тарифной революцией, присоединением к США Канады и Гренландии, превращением Мексиканского залива в Американский и прочее, и прочее – тоже, как-то, не получается.

Гордость Трампа – «При мне войн не было!», и «Если б я был президентом, не было бы украинской войны», уже подвергается ревизии.

Словом, на этом фоне срочно требуется найти еще одного «неудачника», причем, из числа лидеров мировых держав (замахнуться на председателя КНР Си Цзиньпина – то же, что писать против ветра) – так почему не «зазнавшегося» Путина с его «Великой Россией»? Получится баш на баш. Не такой уж пустячок, радости будет много не только у США, но и у многих других стран, претендующих на мировое лидерство, а также и более «скромных».

В общем, России надо «пообломать рога», и максимально сбить ее «имперские амбиции». И провал посредничества в израильско-иранском урегулировании (вслед за фиаско в Сирии) может оказаться не случайным и впечатляющим.

Отсюда вывод: Трамп делает хорошую мину при плохой игре, поскольку оказался по вышеуказанным причинам в политическом тупике, довершенном израильско-иранской войной, на которую США придется сильно потратиться, если они втянутся в нее «по-взрослому».

Но почему Путин пожелал посредничества России в урегулировании, ведь подвох – достаточно очевиден? Или Трамп договорился с ним о некоем change – типа раздел сфер влияния, к примеру, основанном на «уступке» Украине – России. А что взамен? При том, что конфликт между Израилем и Ираном нельзя назвать спонтанным, он продолжается десятки лет, имеет смешанную почву – от сугубо религиозной до ядерной и амбиций доминирования сторон на Ближнем Востоке. Разрешить его на долгосрочной основе видится маловероятным, так что речь может идти, скорее, о заморозке на непродолжительный период. Отсюда – повышенные угрозы безопасности не только ближневосточного, но и мирового масштаба с включением в конфликт и других игроков.

Включилась ли Россия, и откуда идет «надежда» на эффективность ее возможного посредничества? Между ИРИ и РФ подписан договор о стратегическом партнерстве, хотя оказание сторонами друг другу прямой военной помощи, насколько известно, в нем не прописано. Обратим внимание на то, что пока (из того, что лежит на поверхности) Москва всего лишь осуждает действия Израиля, то есть Тегерану ничего конкретного, кроме вербальной политической поддержки, вроде не предложено.

Известно также, что РФ поставляла Ирану вооружение разного типа и назначения, включая зенитно-ракетные комплексы, но о дальнейших поставках речи сейчас нет. Между тем Иран остро нуждается в современных ЗРК и истребителях Су-35. Так что, надо думать, Россия считается с интересами и опасениями Израиля, с которым у нее после длительного перерыва наладились активные контакты. То есть – лавирует.

А контакты такого уровня дают своего рода возможность контроля над ситуацией, тем более, что «сухой» проигрыш Ирана чреват потерей для России союзника на Ближнем Востоке – после утраты Сирии получится многовато. Кроме того, если Россия, так или иначе, не обозначится в израильско-иранском урегулировании и конфликт разгорится еще больше, то может охватить и Южный Кавказ – напомним, ИРИ граничит с Азербайджаном и Арменией, имеет выход на Каспий, а, значит, на Центральную Азию и саму Россию (Северный Кавказ). И все это на фоне украинской войны, от которой только временно оттянуто повышенное внимание мировых игроков.

Соответственно, даже при большом желании Россия, которая тоже не хочет видеть Иран ядерным государством, не может оказать ему большей помощи, чем, к примеру, разведывательной. Надо думать, в Тегеране это понимают, и особо на Россию не рассчитывают, однако имеют на нее определенные виды как на элемент сдерживания. Словом, вовсе без российской поддержки Иран не останется. Тем более, что Москве придется, в той или иной форме, сказать Тегерану «спасибо» за его посильную поддержку России в украинской войне. Да и Тель-Авиву – тоже, если информация о том, что он отказался поставлять вооружение Украине – верна.

Вопрос также в том, насколько Россия заинтересована в быстром завершении израильско-иранского конфликта, который, во-первых, оттягивает внимание и ресурсы Запада от Украины, что облегчает Москве ведение войны; во-вторых, дает возможность странам-экспортерам нефти, каковой является и РФ, заработать на подскоке цен на углеводороды. То есть, за счет повышения их стоимости Россия может неплохо пополнить свой бюджет, включая военный.

Таким образом, ситуация с посредничеством России, скорее, должна свестись к тому, чтобы Ближний Восток не погряз в большей войне, и вооруженный конфликт между сторонами носил локальный характер с периодами некоторого «потепления», сменяемого витком «возбуждения». Относительного временного затишья можно будет добиться – после того, как стороны нанесут достаточный ущерб друг другу – заключением ядерной сделки: в этом плане, и уже на пепелище, Россия сможет проявить себя.

Наверняка в том, что Москва готова к посреднической роли в израильско-иранском урегулировании, а Вашингтон ее «приветствует», есть и невидимые наблюдателям мотивы – иначе просто быть не может. Но кое-что лежит на поверхности, и вряд ли в виде «обманки» (хотя и не без нее).

К этому стоит добавить, что предполагаемая посредническая миссия России сильно напрягла часть откровенно антитрамповской и антироссийской Европы (интересное сочетание, не правда ли?), а также не привела в восторг сам Израиль. Посол еврейского государства в России Симона Гальперин заявила, что о посредничестве РФ говорить пока рано, поскольку «Приоритет в данном случае — уничтожить возможности Ирана по созданию ядерного оружия. После того, как мы уничтожим желание и возможность Ирана получить такое оружие, будем смотреть, как идти дальше». И вообще «временных рамок» у израильской операции нет: «Израиль не ставит себе ни границ, ни сроков».

Надо полагать, «от имени Европы» (никак не иначе) заявление сделал ее «спикер» — президент Франции Эммануэль Макрон, отвергший российское посредничество. «Я не верю, что Россия, которая вовлечена в конфликт высокой интенсивности и уже несколько лет не соблюдает Устав ООН, может каким-либо образом быть посредником», — заявил он (цитата от Le Figaro).

Вероятно, Макрон подозревает «очередной заговор» между Путиным и Трампом за спиной Европы, а, главное – Франции (памятуя, как оба президента «задвинули» ее на переговорах по Украине). А то и изобрели нечто более изощренное.

Словом, Россия уже снова, так сказать, прозвучала в ситуации на Ближнем Востоке, причем, не без стараний Трампа. Игра? Определенно. Но, скорее всего, для президентов России и США она закончится со счетом 1:1.