Азербайджан и Россия — наиболее подходящие страны для посредничества между Израилем и Ираном. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказала старший научный сотрудник и глава Восточного культурного центра Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи.

По её словам, именно Баку и Москва обладают устойчивыми рабочими отношениями с обеими сторонами конфликта, что делает их наиболее реалистичными кандидатами на роль посредников.

Политолог подчеркнула, что и Израиль, и Иран являются важными экономическими партнёрами России, и их потеря в условиях санкционного давления стала бы серьёзным вызовом. При этом как Россия, так и Азербайджан заинтересованы в сохранении региональной стабильности.

