Страны «евротройки» (Великобритания, Германия, Франция) готовы продолжать переговоры с Ираном по его ядерной программе.

Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади в Берлине, передает ТАСС.

«Мы, европейская тройка, по-прежнему готовы вести переговоры. Но для этого Иран сейчас должен срочно шевелиться», — сказал он, добавив, республике необходимо принять меры по укреплению доверия, которые бы доказали, что Тегеран не стремится получить ядерное оружие.

«Никогда не поздно сесть за стол переговоров», — считает глава МИД ФРГ. Вадефуль также выразил опасение, что в конфликт между Израилем и Ираном могут быть втянуты другие страны.