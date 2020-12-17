В таиландском городе Паттайя зарегистрирован резкий рост числа заболеваний, вызванных вирусом чикунгунья, опасным для здоровья человека.

Инфекция распространилась посредством укусов комаров-переносчиков. Среди симптомов у зараженных отмечается высокая температура тела, общее недомогание и боль в суставах в течение нескольких дней.

При этом в некоторых случаях пациенты нуждаются в госпитализации.

Местный мэр Сонтхая Кхунплюем поручил сотрудникам сферы здравоохранения контролировать ситуацию. Кроме того, власти обратились за помощью в организации по борьбе с вредителями для обработки явных зон риска, а также сокращения числа территорий со стоячей водой — к примеру, закрытых отелей и предприятий, где есть фонтаны.

Местные жители осведомлены о вирусе чикунгунья и о том, как обезопасить себя от заражения, — например, путем ограничения небольших водных источников около домов, где потенциально могут размножаться комары.

Minval.az