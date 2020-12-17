В пятницу: лотерея США Powerball, самая популярная лотерея Америки, доступна азербайджанцам, с джекпотом $304,000,000! Кроме того, вторая по популярности лотерея Америки, Mega Millions, разыграет 310 миллионов долларов, в эту субботу!
На этой неделе: лотерея США Powerball, самая популярная лотерея Америки разыграет $304,000,000! Вторая по популярности лотерея Америки, Mega Millions, предлагает 310 миллионов долларов!
Для тех, кто сомневается, участвовать в лотерее США из Азербайджана не только возможно, но и на 100% безопасно, благодаря лотерейному сервису TheLotter.com.
Кто может принимать участие в лотереях США Powerball и Mega Millions?
Раньше, для того, чтобы принять участие в лотерее, вам было необходимо физически находиться в стране ее проведения. Сервис TheLotter решил эту проблему полностью, давая всем желающим, из любой страны в мире, равную возможность приобретать официальные билеты мировых лотерей через интернет. Теперь для того, чтобы принять участие в тираже любой мировой лотереи, вам не нужно тратить время на поход в магазин (или тратить деньги на билет на самолет).
Вот как вы можете принять участие в лотерее США или Европы из Азербайджана:
- Зарегистрируйтесь на сайте TheLotter, ведущем в мире сервисе для покупки лотерейных билетов онлайн.
- Выберите лотерею из более, чем 50 доступных лотерей на сайте.
Заполните поля вашими любимыми номерами или воспользуйтесь автоматическим выбором.
- Подтвердите покупку, и вы официально можете стать одним из победителей в предстоящем тираже.
Со дня основания компании в 2002 году, TheLotter звонит счастливцам, выигравшим в лотереи на сайте с поздравлениями: “Здравствуйте, вы выиграли в лотерею!”
Аура Д., пенсионерка из Панамы, выиграла самый крупный джекпот за всю историю существования TheLotter, 30 миллионов долларов, в лотерее Флорида Лото
Адриан Коореманс, представитель компании TheLotter объясняет: “TheLotter дарит участникам потрясающую возможность участвовать в крупнейших и самых захватывающих лотереях мира. И что самое лучшее? Наши клиенты не просто участвуют в лотереях – они в них выигрывают!
Вы можете принять участие в тираже Powerball с джекпотом $304 миллиона здесь.
TheLotter – ведущий в мире онлайн сервис по продаже лотерейных билетов мира. Лотерейные фанаты со всего мира доверяют сайту, предоставляющему безопасный и простой способ играть в крупнейшие лотереи мира с официальными билетами. За годы работы TheLotter выплатил призов на сумму свыше $100 миллионов, более чем 5.5 миллионам победителей со всего мира.