В пятницу: лотерея США Powerball, самая популярная лотерея Америки, доступна азербайджанцам, с джекпотом $304,000,000! Кроме того, вторая по популярности лотерея Америки, Mega Millions, разыграет 310 миллионов долларов, в эту субботу!

На этой неделе: лотерея США Powerball, самая популярная лотерея Америки разыграет $304,000,000! Вторая по популярности лотерея Америки, Mega Millions, предлагает 310 миллионов долларов!

Для тех, кто сомневается, участвовать в лотерее США из Азербайджана не только возможно, но и на 100% безопасно, благодаря лотерейному сервису TheLotter.com.

Кто может принимать участие в лотереях США Powerball и Mega Millions?

Раньше, для того, чтобы принять участие в лотерее, вам было необходимо физически находиться в стране ее проведения. Сервис TheLotter решил эту проблему полностью, давая всем желающим, из любой страны в мире, равную возможность приобретать официальные билеты мировых лотерей через интернет. Теперь для того, чтобы принять участие в тираже любой мировой лотереи, вам не нужно тратить время на поход в магазин (или тратить деньги на билет на самолет).

Вот как вы можете принять участие в лотерее США или Европы из Азербайджана:

Зарегистрируйтесь на сайте TheLotter

Выберите лотерею из более, чем 50 доступных лотерей на сайте.

Заполните поля вашими любимыми номерами или воспользуйтесь автоматическим выбором.

Заполните поля вашими любимыми номерами или воспользуйтесь автоматическим выбором. Подтвердите покупку, и вы официально можете стать одним из победителей в предстоящем тираже.

Со дня основания компании в 2002 году, TheLotter звонит счастливцам, выигравшим в лотереи на сайте с поздравлениями: “Здравствуйте, вы выиграли в лотерею!”

Аура Д., пенсионерка из Панамы, выиграла самый крупный джекпот за всю историю существования TheLotter, 30 миллионов долларов, в лотерее Флорида Лото

Адриан Коореманс, представитель компании TheLotter объясняет: “TheLotter дарит участникам потрясающую возможность участвовать в крупнейших и самых захватывающих лотереях мира. И что самое лучшее? Наши клиенты не просто участвуют в лотереях – они в них выигрывают!

Вы можете принять участие в тираже Powerball с джекпотом $304 миллиона здесь.

TheLotter – ведущий в мире онлайн сервис по продаже лотерейных билетов мира. Лотерейные фанаты со всего мира доверяют сайту, предоставляющему безопасный и простой способ играть в крупнейшие лотереи мира с официальными билетами. За годы работы TheLotter выплатил призов на сумму свыше $100 миллионов, более чем 5.5 миллионам победителей со всего мира.

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