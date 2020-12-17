Верблюжьи бега и арабское блюдо кускус вошли в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщила организация.

«Верблюжьи бега, социальная практика и праздничное наследие, связанное с верблюдами, были только что вписаны в список нематериального наследия», — сообщается в заявлении ЮНЕСКО.

Отмечается, что заявка на внесение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была подана Оманом и ОАЭ.

Верблюжьи бега являются популярным видом спорта в аравийских монархиях Персидского залива. Подготовка верблюдов к гонкам состоит из нескольких этапов, их отбирают по виду, происхождению и возрасту. Сами соревнования проводятся на специально подготовленных полях.

«Знания и практики, связанные с приготовлением и потреблением кускуса, внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО», — сообщила организация на своем сайте.

Блюдо кускус готовится из особого вида пшеничной крупы и подается как правило с тушеными овощами и мясом, однако имеется много разновидностей блюда, в том числе с рыбой и морепродуктами.

Заявка на внесение кускуса в список была подана Алжиром, Мавританией, Марокко и Тунисом, где это блюдо пользуется наибольшей популярностью.

Как отмечает организация, приготовление кускуса является целой церемонией. «Кускус это блюдо, насыщенное символами, смыслами, культурными и социальными элементами, связанными со сплоченностью и праздничным настроением», — сообщила ЮНЕСКО.

Также ЮНЕСКО сообщила о внесении в список особой техники рыбной ловли в Тунисе, позволяющей бережно относиться к сохранению разнообразия морской фауны, а также искусство ткачества на юге Египта.

Minval.az