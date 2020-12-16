С аэродрома в Жуковском впервые поднялся в воздух новый авиалайнер Ил-114-300. Он рассчитан на 68 пассажиров, дальность полёта — около 1500 км. Лайнер должен прийти на смену Ан-24, отмечает RT.
С аэродрома в Жуковском впервые поднялся в воздух новый авиалайнер Ил-114-300. Он рассчитан на 68 пассажиров, дальность полёта — около 1500 км. Лайнер должен прийти на смену Ан-24, отмечает RT.
Дата: 2020/12/17 0:33
Раздел: Видео
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