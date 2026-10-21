Президент Украины Владимир Зеленский согласился рассмотреть мирное соглашение, предусматривающее заморозку конфликта по нынешней линии фронта. Об этом он заявил в интервью Fox News.
Журналист спросил Зеленского, готов ли он принять соглашение, при котором Украина сохранит контроль над 75% или более своей территории, а остальная часть останется под контролем России.
«Да», — ответил украинский лидер.
Зеленский также заявил о необходимости возвращения украинцев, потерявших жильё и находящихся за рубежом.
«Нам нужны 9,5 миллиона человек, которые потеряли жильё и находятся за рубежом. Нам нужно, чтобы они вернулись в Украину, просто чтобы жить и строить свою страну», — сказал он.