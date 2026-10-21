Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой системы Starlink, от которой зависят украинские вооружённые силы. По словам американских чиновников и осведомлённых источников, это решение вызвало панику в Киеве и замешательство в администрации Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В последние недели и Маск, и президент США выражали недовольство ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, производящим дизельное топливо. Трамп считает эти атаки одной из причин высоких цен на энергоносители.

На прошлой неделе Маск ввёл ограничения скорости движения, при которой украинская техника может сохранять подключение к спутниковой сети. В результате некоторые ударные беспилотники и дроны-перехватчики стали практически бесполезными, сообщили источники.

По словам двух собеседников издания, вскоре после того, как об ограничениях стало известно общественности, Маск и Трамп обсудили решение по Starlink по телефону. В тот момент президент участвовал в предвыборной кампании. Один из источников также утверждает, что они обсуждали этот вопрос ещё до введения ограничений.

Публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского, предупредившего, что без восстановления полноценного доступа к системе могут погибнуть украинцы, вызвали многочисленные вопросы о том, кто именно распорядился ограничить работу Starlink. В Белом доме даже началось неофициальное разбирательство.

На фоне возникшего скандала представители SpaceX связались с сотрудниками Белого дома, стремясь согласовать единую версию событий и последующие публичные заявления. По словам источников, компания хотела представить дело так, будто действия Маска были заранее согласованы с администрацией Трампа.

Через несколько часов после появления информации об ограничениях Маск написал в социальной сети X: «Любые ограничения скорости или использования определяются американскими военными и в конечном счёте президентом США».

Однако в понедельник Трамп заявил журналистам, что не знает, кто несёт ответственность за замедление Starlink, «но хотел бы это выяснить».

Некоторые американские чиновники утверждают, что Маск действовал самостоятельно и Трамп не отдавал конкретных распоряжений о наказании Украины.

В то же время источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что перед введением новых ограничений Маск консультировался с несколькими высокопоставленными представителями администрации, включая самого президента.

По словам украинских чиновников, ограничения позволили российским ракетам обходить украинскую систему противовоздушной обороны.

В среду госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация не обращалась с просьбой ограничить работу Starlink.

«Нас об этом заранее не уведомляли», — сказал он журналистам во время визита в Индию.

Замедление работы системы началось 14 октября. Ему предшествовали заявления и решения администрации Трампа, которые украинские власти восприняли как недружественные, включая критику Зеленского со стороны президента США и Маска.

Поэтому в Киеве сразу предположили, что распоряжение исходило либо от Трампа, либо от богатейшего человека мира.

Этот эпизод обострил американо-украинские отношения до уровня, не наблюдавшегося с прошлогодней перепалки Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.

Одновременно произошедшее продемонстрировало исключительное влияние Маска на ход войны.

Starlink остаётся жизненно важной системой связи для украинских подразделений на передовой, позволяя им наносить удары по российским войскам и защищаться от атак. Фактически одним переключением Маск способен повлиять на ход кровопролитного конфликта.

Майкл Кофман, эксперт по войне в Украине из Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне, отметил, что ограничения продолжают серьёзно осложнять действия украинских войск.

«Украинские силы по-прежнему ограничены в применении ударных беспилотников и дронов-перехватчиков: установленный предел скорости составляет 160 км/ч, однако сейчас связь теряется уже при скорости ниже 130 км/ч. Эти ограничения продолжают мешать украинским ударным операциям и работе противовоздушной обороны», — заявил он.

Во вторник высокопоставленный украинский дипломат в Вашингтоне Денис Сеник сообщил, что Киев всё ещё ожидает официального ответа по итогам контактов с Пентагоном и SpaceX на уровне руководства.

«Мы хотим понять, что произошло, а также выяснить, восстановлена ли связь или будет ли она восстановлена», — пояснил дипломат.

Компания SpaceX не ответила на запрос о комментарии.

Зеленский также обвинил администрацию Трампа во временном прекращении предоставления разведывательной информации, которая помогала украинским военным отслеживать пуски российских ракет и наносить удары в глубине российской территории.

Однако Трамп и другие представители администрации отвергли эти обвинения.

Во вторник Рубио заявил журналистам, что подобные утверждения «не соответствуют действительности».

При этом госсекретарь, ранее в тот же день поговоривший с Зеленским по телефону, признал, что напряжённость между Вашингтоном и Киевом действительно усиливается.

«В этом нет никаких сомнений», — отметил он.

Министр обороны США Пит Хегсет во вторник также заявил, что Вашингтон ничего не сокращал.

«Мы ничего не отзывали, однако Starlink вправе самостоятельно принимать решения относительно условий предоставления своих услуг», — сказал он журналистам в городе О-Клэр, штат Висконсин. «Мы не отдавали никаких распоряжений или чего-либо подобного», — подчеркнул глава Пентагона.

Во вторник Зеленский прибыл в Норвегию для переговоров со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом и двумя другими лидерами о путях завершения войны.

Тем временем в последние недели неприязнь Трампа и Маска к Зеленскому заметно усилилась. Американский президент стремится снизить цены на дизельное топливо в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре.

Трамп возлагает ответственность за высокие цены на украинские удары по российской энергетической инфраструктуре. Однако большинство аналитиков считают, что значительно большее влияние на стоимость топлива оказала война с Ираном.

10 октября, всего за несколько дней до введения ограничений Starlink, Трамп рассказал о своём разговоре с Зеленским.

«Я сказал ему: «Можешь делать с Россией всё, что хочешь, но не трогай нефтеперерабатывающие заводы, потому что это проблема мирового масштаба». И что он делает? Идёт и наносит удары по производству дизельного топлива. Ему, чёрт возьми, лучше прекратить», — заявил президент США.

Маск отреагировал на опубликованное Белым домом видео с этими словами, написав в X: «Зеленский зашёл слишком далеко».

Через четыре дня украинские операторы беспилотников начали сообщать, что по неизвестным причинам теряют полноценный доступ к сети Starlink.

Это заставило Киев срочно обратиться за разъяснениями.