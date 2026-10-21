Иран продолжает находиться в состоянии войны, и до установления мира еще далеко. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи, выступая 21 октября в Тегеране на мероприятии по случаю Национального дня экспорта.

По словам главы МИД, Иран сталкивается с военными угрозами и масштабными экономическими санкциями, поэтому все решения необходимо принимать с учетом текущей ситуации.

«Страна находится в состоянии войны, война продолжается, и мы еще не достигли мира. Мы пока далеки от этого. Поэтому все решения должны приниматься с учетом военного положения в стране», — подчеркнул Арагчи.

Он также отметил важность поддержки экспорта в условиях продолжающегося противостояния. По его словам, Тегеран работает над снижением таможенных тарифов и расширением торговых связей, прежде всего с соседними государствами.

Комментируя переговоры с США, Арагчи заявил, что Иран уже представил Вашингтону свой план.

«Если они искренне заинтересованы в продвижении переговоров и открытии Ормузского пролива, пусть выполнят наши условия, чтобы все наладилось», — сказал министр.

Глава иранского МИД подчеркнул, что страна не намерена капитулировать под давлением.