Во Франции перенесли футбольный матч восьмого тура Лиги 1 между «Тулузой» и «Труа» из-за новых протестов, запланированных на выходные. Об этом сообщает RMC Sport.

Изначально встреча должна была состояться в субботу, 24 октября, но по просьбе префектуры департамента Верхняя Гаронна ее перенесли на воскресенье, 25 октября.

Власти решили не прибегать к дополнительным силам полиции для охраны стадиона, поскольку они понадобятся для обеспечения порядка во время массовых манифестаций. По словам представителей префектуры, хотя матч не считается мероприятием повышенного риска, проведение игры с большим числом зрителей требует привлечения значительных сил полиции.

Решение принято на фоне протестов против роста стоимости жизни и ухудшения условий жизни. Во время акций 17 октября, по данным французских властей, по всей стране прошли 110 манифестаций, в которых участвовали около 550 тысяч человек. В ряде городов демонстрации сопровождались столкновениями, погромами и поджогами.