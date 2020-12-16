У здания Министерства обороны Армении царит напряженная ситуация. Родственники без вести пропавших военнослужащих сломали дверь и вошли в здание ведомства.

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Родители пропавших без вести солдат прорвались к зданию Минобороны Армении. Один из них перелез через забор, других пропустили через КПП, пишет Sputnik.

На данный момент они ждут встречи с представителями оборонного ведомства непосредственно у дверей здания.

Ранее родители собрались у Минобороны, требуя сообщить им новости о своих детях. Их не пропускали в здание, к ним также не выходили представители Минобороны. В итоге завязалась небольшая потасовка.

«Мы пока ни с кем не встретились, ждем встречи», — сказала одна из родительниц.

Minval.az