Родственники военнослужащих, пропавших без вести в Зангелане, обвиняют в случившемся генерала-лейтенанта Андраника Макаряна. Об этом сообщил журналистам один из участников акции Грачья Варданян.

«Командир Арсен Абгарян сообщил ему об отсутствии касок и бронежилетов. На что тот ответил: «Вы идите, а я вслед за вами пошлю и каски, и бронежилеты». Ребят увозят и оставляют в блокаде. Тот приезжает, видит, что наши 50 парней сражаются с 500 солдатами противника. И наш генерал-лейтенант бежит оттуда», — рассказал он.

По его словам, когда родители потребовали у генерала объяснений, он ответил: «Кто бы вам рассказал столько, если бы я не вернулся?»

Родители пропавших без вести военнослужащих уверяют, что начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян, специально не приехал в Минобороны, чтобы не встречаться с ними.

Мать другого пропавшего без вести военнослужащего — Кима Аветисян, не скрывая волнения, рассказала журналистам, что ее сын уехал на поисковые работы и не вернулся.

По словам женщины, судьба их сыновей не интересует командование, никто не пытается выяснить, погибли их дети или попали в плен.

Minval.az