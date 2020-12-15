Ереванский портал Armenia.IM выступил с жесткой критикой в адрес супруги премьер-министра Армении Анны Акопян. Автор материала Георг Хачатурян называет Акопян серой кардинальшей Армении. Minval.az публикует ниже данный материал:

«Вероятно, в истории любого государства есть не только активно действующие, находящиеся на первом плане политики, занимающие высшие государственные посты. Они проводят заседания, совещания, дают интервью, пресс-конференции. Словом, находятся на виду. Но практически в каждом государстве есть так называемые серые кардиналы. Это те, которых не видно, не слышно, их нет на пресс-конференциях, их нет на совещаниях, а если и есть, они незаметны, где-то в углу. О них вообще мало что известно. Но именно они дергают за ниточки, именно они принимают решения, а те, кто на виду, просто послушно выполняют их указания.

Если государственный деятель, политик силен и харизматичен, то у него нет серого кардинала, он ему просто не нужен. Но если политик слаб, нерешителен, вял и аморфен, вот здесь серому кардиналу есть, где развернуться.

Таких примеров множество. Петр Столыпин во времена последнего императора Российской империи Николая Второго – яркий пример вышесказанного.

Или Раиса Максимовна Горбачева при Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Борис Березовский, Татьяна Дьяченко при Борисе Ельцине. И так далее.

Но сегодня – речь не о нем. Сегодня мне хотелось бы поговорить о сером кардинале, точнее, серой кардинальше бархатной, преданной и проданной Армении.

О гражданской сожительнице Никола Пашиняна — Анне Акопян.

Нет, мы не лезем в чужую личную жизнь. Ни в коем случае. Да это и не нужно. Речь пойдет о том, о чем говорят или шушукаются все – и те, боготворит эту семейку и те, кто их ненавидит и проклинает.

Что мы о ней знаем до того, как она стала премьер-министершей. Да почти ничего.

Родилась 1 февраля 1978 года. Где? Здесь уже начинаются тайны. В Артике? в Карабахе? В Иджеване, односельчанка Весьнародного? Об этом неизвестно.

Известно только, что она на З года младше Весьнародного и закончила факультет журналистики Ереванского Государственного Университета.

Кто ее родители? Известно, что отца зовут Вачик. ВСЕ. Кто-нибудь когда-нибудь видел тещу Ушастого ? Тестя ? Чем они занимаются или занимались, живы ли они вообще ? Темно. Полный туман. А… Есть шурин. Ее брат. С поэтичным именем Грач. Но о нем – отдельная песня.

До варчапетства известно только, что она занимала пост редактора семейного газеты Никола – когда он был депутатом парламента или делал вид, что скрывается или сидит в тюрьме. Итак, занимала пост главного редактора и пользовалась крайней непопулярностью среди корреспондентов газеты из-за своего властного, безапелляционного и истеричного характера. Не нравилось ей это, масштаб не тот, как говорила мачеха в Золушке – развернуться негде, королевство маловато.

Зато когда Никола за уши и филейные части втащили во власть, тут она показала себя во всей красе.

Слушайте.

Кто-нибудь когда-нибудь слышал что-нибудь о супруге первого президента Армении Людмиле Тер-Петросян ? Ну кроме того, что она ленинградская еврейка ? Хоть раз за время его президентства кто-то слышал ее имя ? Как она выглядит ?

А о Белле Кочарян ? Если и да, то крайне редко, в связи с благотворительными проектами.

О Рите Александровне Саргсян – супруге Сержа Саргсяна – если и говорилось, то только хорошее. Она была светлым, добрым человеком, помогала людям по мере своих сил.

Но вот Анна Вачиковна – это совсем другое дело. Совсем. Тут она развернулась вовсю.

С первых же дней его премьерства ее имя замелькало в СМИ. Как отечественных, так и зарубежных. Анна Акопян сделала прическу в самом дорогом салоне Москве. Анна Акопян поужинала в дорогущем ресторане морской кухни в Москве. Анна Акопян выступает за узаконивание в Армении однополых отношений. Поехала в Париж, сделала там дикий шопинг. Дикий в плане трат. Пришлось нашему послу во Франции оплачивать.

Плотно оккупировала своими родственниками туманного происхождения борт номер один и вертолет того же номера.

А взимание дани с бизнесменов в ее загадочные Фонды, никогда не представляющие финансовых отчетов, а поездки таинственного происхождения в Швейцарию и Москву ?

Сашик, говорите ? А ? Не слышу.

Ладно бы только это. Стиснув зубы, как-то потерпели бы. В конце концов, деревенская девушка, что называется, дорвалась до денег и буржуйских кайфов. Увидела, что на свете есть не только азиатские туалеты с облепленной мухами дыркой в полу вместо унитаза.

Но затем начались политические заявления, что уже ни в какие ворота. Оказывается, наши солдаты гибли ни за что. И надо перелить пули в бижутерию.

И уж совсем недопустимо – это ее поведение во время недавней войны. Кто ей разрешил торчать на оперативных совещаниях в бункере, командовать нашими генералами, посылать наших солдат на смерть, пускать или не пускать или иного боевого генерала на совещание ? А нелепый цирк с женской бригадой Эрато, участницы которой, выставив округлые филейные части в камуфляже, селфились на травке где-то в Горисе и изображали участие в войне ? Иначе, чем насмешкой над армией это не назовешь.

В Армении и Карабахе уже ни для кого не секрет, что Анна Акопян, это, как говорил Михаил Горбачев – я посоветовался с народом и она сказала. Но даже Раиса Максимовна – мир ее праху – была гораздо скромнее. Не секрет, что ни одно решение не принимается без ее добра, без ее визы.

Продолжать? Думаю, пока достаточно.

В общем, так, Мадам.

Вы влезли туда, куда вас никто не приглашал – в политику и особенно – в войну. В сугубо мужские игры. Поэтому отвечать будете со всей мужской строгостью. И никакие ссылки на фемильность, не мускулинность, слабый пол, отсутствие пятой конечности и наличие груди и четырех детей уже не помогут – когда вы туда влезали, вы об этом на минуточку забыли. Это могут учесть разве что при вынесении приговора. Не применив смертную казнь. Которую ради вашей семейки неплохо бы вернуть, потому что вы СТОЛЬКО натворили..за эти два с половиной года..Что на десять Нюрнбергов хватит.

И отдельно ответите за чудовищную коррупцию, которую развели со своими Фондами.

Ответите за все, что натворили с людьми за эти два с половиной года. И со страной и с Карабахом.

И почитайте историю жизни одной дамы, которая вела себя, как вы. Супруге одного из французских королей. И закончилось все это для нее более чем печально. На гильотине.

А пока – Опа-ганг-нам-стайл, Анна Вачиковна.

Простите за мой французский».

Minval.az