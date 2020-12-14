«Один из наших офицеров пытался застрелить Анну Акопян в бункере». Об этом заявил председатель Партии национальной безопасности Армении Гарник Исагулян.

Он сказал, что карта, обнаруженная у азербайджанского офицера, убитого во время войны, вызывает серьезные вопросы: «На взятой у него карте были указаны все наши позиции и местонахождение военной техники. Это была армянская карта. Как карта попала в руки Азербайджана? Когда хотели начать расследование, этому помешали Самвел Бабаян и Анна Акопян».

Исагулян также прокомментировал сегодняшнее видеообращение премьер-министра Никола Пашиняна. Председатель партии отметил, что это речь непогребенного покойника. «Он хотел сказать, что я не выйду на пенсию. Никол оставляет за собой право оплакивать более 5000 погибших и устроить шествие в Ераблур. Сатане нельзя позволить войти в Ераблур. Эта цифра возникла только из-за Пашиняна и его жены. Дорога им должна быть закрыта и доступ запрещен», — цитирует его Armiya.az.

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