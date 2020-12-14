Партия власти «Грузинская мечта», получившая на выборах 31 октября 90 из 150 мест в парламенте, выдвинула на пост премьера в новом правительстве Грузии исполняющего в настоящее время обязанности главы правительства Георгия Гахария.

Соответствующее письмо подписано председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, сообщили журналистам в парламенте в понедельник.

Ожидается, что Гахария до конца недели представит кандидатов в новый состав правительства.

Гахария занял пост премьер-министра Грузии в сентябре 2019 года.

Minval.az