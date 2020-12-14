Иммунная система человеческого организма может бить не только по чужакам, но и по своим. Новое осложнение коронавируса: оказывается, антитела способны вызывать отсроченные расстройства здоровья после того, как сам вирус уничтожен.

Исследование относилось не к вакцинам, а к самому заболеванию COVID-19, сообщает израильский сайт calcalist.

Исследователи Йельского университета выявили в крови больных большое количество антител, не имеющих конкретной мишени, но атакующих органы, ткани и собственно иммунную систему, вместо того чтобы бороться с вирусом.

Ученые сравнили иммунную реакцию больных COVID-19 и здоровых людей и обнаружили у больных присутствие патологических антител. Эти антитела блокировали противовирусную защиту, уничтожали иммунокомпетентные клетки и атаковали разные органы – мозг, сосуды, печень, желудочно-кишечный тракт и соединительную ткань.

Дальнейшие исследования показали, что чем больше подобных антител было в крови, тем тяжелее протекал COVID-19. В крови больных COVID-19 было обнаружено больше антител, атаковавших собственный организм, чем при другом аутоиммунном заболевании с похожим механизмом — системной красной волчанке.

«У больных COVID-19 образуются аутоантитела, то есть антитела к собственным органам и тканям. Они нарушают иммунную реакцию на вирус, – заявил иммунолог из Йельского университета д-р Аарон Ринг, руководивший исследованием. – Мы считаем, что эти антитела причиняют ущерб больным. Поскольку они могут сохраняться длительное время, то могут стать причиной долгосрочных осложнений». Аутоантитела вызывают отдаленные последствия у 10% больных 18-49 лет и 20% больных старше 70 лет.

Совместно с эпидемиологом профессором Акико Ивасаки Ринг провел наблюдение за 194 больными и заразившимися медиками. Ученые искали антитела к 3000 белков человеческого организма. Антитела уничтожают вирус путем прикрепления к вирусным белкам. Вместе с тем антитела без определенной мишени, определяемые как патологические, по ошибке прикрепляются к белкам клеточных оболочек или тем белкам, которые клетки выделяют.

Профессор Дэнни Олтмэн, иммунобиолог из Imperial College в Лондоне, который не участвовал в данном исследовании, считает, что наличие аутоантител может объяснить столь широкий перечень проявлений COVID-19, а также осложнений, длящихся значительное время после выздоровления. «Вполне возможно, что при коронавирусе, как и при лихорадке Эбола, патологические антитела отвечают за существенную часть реакции организма на коронавирус», – сказал он.

Minval.az