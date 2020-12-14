Премьер Армении Никол Пашинян не собирается в отставку. Об этом он сообщил в прямом эфире в Facebook.
«Я уйду только в результате волеизъявления народа»,- заявил он.
Премьер Армении Никол Пашинян не собирается в отставку. Об этом он сообщил в прямом эфире в Facebook.
«Я уйду только в результате волеизъявления народа»,- заявил он.
Дата: 2020/12/14 12:33
Раздел: Бывший СССР
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