Закрытие пабов и ресторанов из-за локдауна в Великобритании приведет к тому, что миллионы проголодавшихся крыс попытаются проникнуть в дома людей. К поиску укрытия и пропитания грызунов будут провоцировать также наступающие холода.

«Крысы и мыши не впадают в спячку и являются проблемой круглый год», — рассказала специалист Британской ассоциации по борьбе с вредителями Натали Бангей, слова которой приводит РИА Новости со ссылкой на Mirror.

Она отметила, что эти грызуны легко приспосабливаются и не упустят шанс найти теплое место для зимовки.

За последний месяц большая часть служб по борьбе с вредителями в Великобритании сообщила об увеличении количества обращений домохозяйств за помощью в борьбе с крысами.

Главное опасение связано с тем, что крысы могут распространять болезнь Вейля и другие заболевания. Многие из них «мутируют» и становятся невосприимчивыми к ядам, а также вырастают до фута (примерно 30 см) в длину, говорится в статье.

В Британской ассоциации специалистов по борьбе с вредителями рекомендовали жителям страны не скапливать запасы еды на Рождество, поскольку это может привлечь грызунов. Чтобы противостоять угрозе заражения, британцев призвали как можно скорее выбрасывать отходы в мусорное ведро и обеспечить его герметичность.

Специалисты ассоциации также рекомендовали проверить дом на наличие трещин или отверстий в стенах и трубопроводах. Они предостерегли британцев от хранения продуктов в хозяйственных пристройках и гаражах, поскольку в этих помещениях продовольствие защищено от грызунов гораздо меньше.

Семьям, находящимся на самоизоляции из-за коронавируса, эксперты порекомендовали использовать специальные ловушки для грызунов. При этом размещать их следует в безопасных местах, чтобы не навредить членам семьи и домашним животным.

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