Инстаграм 7-летней Рори ван Ульфт из Оттавы, Канада, способен вызвать стыд у каждого, кто обещает начать бегать с понедельника или чьё лицо давно забыли в тренажёрном зале. Девочка занимается гимнастикой и тяжёлой атлетикой, отдавая в неделю по девять и четыре часа на занятия соответственно. И её результаты заставляют восхищённо качать головой.

Рори в своём возрасте может поднять штангу в 80 килограммов, что почти в три раза больше её собственного веса. Девочка принимает участие в различных чемпионатах США, где недавно она заняла первое место в группе детей младше 11 лет и весом 30 килограммов. Так маленькая спортсменка стала самой юной победительницей соревнований, войдя в историю.

Рори учится в третьем классе и много времени посвящает тренировкам. За её здоровьем следят профессиональные тренеры и врачи, потому что здоровье девочки — на первом месте. Несмотря на успехи спортсменки в тяжёлой атлетике, она считает себя в первую очередь гимнасткой. А штанга помогает ей просто стать сильнее и выносливее.

«Мне нравится быть сильной. Это позволяет мне добиваться большего и делать всё, за что бы я ни бралась. Я каждый раз радуюсь, когда удаётся покорить ещё один вес. Я так горжусь собой в такие моменты», — говорит Рори ван Ульфт, слова которой приводит «Лайф» со ссылкой на Lad Bible.

Minval.az