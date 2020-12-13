В 2020 году увеличилось число случаев, связанных со считыванием гражданами QR-кодов как в информационных целях, так и для оплаты покупок, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. Его слова передает агентство «Прайм».

По словам Редина, мошенники размещают QR-коды на листовках и информационных стендах либо замещают коды организаций, в которых потребитель хочет произвести оплату, на собственные коды. В результате денежные средства плательщика отправляются на счета злоумышленников.

Другой из схем преступников является скачивание на телефон вирусных программ, напомнил специалист. Поэтому есть риск, что под видом зашитых в QR-код реквизитов для оплаты товаров и услуг кроются реквизиты мошенников, пояснил Редин, рекомендовав подключать сервисы для считывания QR-кода от проверенных производителей антивирусов. Простое считывание картинки QR-кода не опасно, уточнил эксперт.

При обнаружении мошеннического списания денег из-за применения QR-кода можно обратиться в банк с запросом об отмене операции или в отделение полиции с заявлением о мошенничестве, добавил Редин.

Minval.az