Франция решительно осуждает казнь руководителя новостного портала Amad News Рухоллы Зама, обвиненного в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами. Об этом сообщается на сайте французского МИДа.

«Это варварский и неприемлемый акт, противоречащий международным обязательствам этой страны. Франция вновь заявляет о своем неприятии смертной казни везде и при любых обстоятельствах», — говорится в заявлении.

МИД Германии также передал, что Берлин потрясен приведением в исполнение властями Ирана смертного приговора Заму. Германия выразила соболезнования родным и близким журналиста.

Немецкое внешнеполитическое ведомство назвало эту казнь жестокой и бесчеловечной формой наказания и призвало Иран уважать право своих граждан на свободу слова и не приводить в исполнение дальнейшие смертные приговоры.

Ранее казнь иранского журналиста осудила международная организация «Репортеры без границ» (RSF), отмечает РБК.

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