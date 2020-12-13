Неизвестные совершили нападение на мечеть «Улу» в Утрехте, находящейся в Нидерландского религиозного фонда (HDV).

Неизвестные расписали стены мечети фашистской свастикой и оскорбительными надписями в адрес мусульман.

Как сообщили журналистам представители HDV, инцидент произошел накануне ночью. Акт вандализма могла совершать как группа лиц, так и один человек, приводит «Анадолу» текст сообщения. В Фонде подчеркнули, что язык вражды создает страх и беспокойство в обществе.

Подобные атаки не подорвут единство и солидарность среди мусульман, говорится в сообщении HDV. Кроме того, в Фонде отметили, что в ту же ночь неизвестные совершили подобный акт вандализма в двух синагогах.

В HDV выразили серьезную озабоченность по поводу безопасности посетителей мечети в Нидерландах.

«Мы должны учитывать, что есть люди, которые питают «серьезную» ненависть к мусульманам и способны на более серьезные нападения и действия. По этому поводу мы призываем министра юстиции и безопасности принять дополнительные меры безопасности вокруг мечетей»,- отметили в Фонде.

Местные СМИ сообщили, что полиция задержала 44-летнего подозреваемого, но пока неясно, причастен ли он к трем вышеуказанным нападениям.

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