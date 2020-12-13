Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 71 698 043 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире количество умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 604 928, выздоровели более 46,8 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 16 058 853 инфицированных COVID-19, зафиксирован 297 801 летальный исход, излечились более 6,2 млн.

Второе место занимает Индия, где количество заразившихся выросло за истекшие стуки до 9 857 029, число скончавшихся — до 143 019, поправились более 9,35 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 880 127 заболевших, умерли 181 123 больных, выздоровели более 6 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 206,8. В США на 1 млн жителей скончались 919 человек, в Индии — 103, в Бразилии — 849.

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