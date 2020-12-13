В США в небе над штатом Нью-Мексико неудачей закончилось очередное летное испытание космолета Unity серии SpaceShipTwo, который разрабатывает компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона

В компании это объяснили тем, что не должным образом сработало зажигание топлива в ракетном двигателе. При этом заверили, что сам самолет-носитель и его экипаж в отличном состоянии.

В компании также сообщили, что имеют другие готовые двигатели и намерены повторить испытание после инспекции космолета.

Отметим, что космолет отделился от самолета-носителя, но из-за несработавшего двигателя вместо набора высоты совершил планирующий полет вниз и благополучно приземлившись в космопорте в Нью-Мексико. Космолетом управляли испытатели Си Джей Старкау и Дэвид Макей.

Minval.az