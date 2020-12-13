Дом бывшего футболиста сборной Италии Паоло Росси обворовали во время его похорон. Об этом сообщает Football Italia.

Вдова игрока, вернувшись с траурного мероприятия, обнаружила пропажу личных вещей итальянца, среди которых дорогие часы. Полиция начала расследование произошедшего.

Росси умер 9 декабря на 65-м году жизни. Игрок выступал за итальянские «Ювентус», «Комо», «Виченцу», «Перуджу», «Милан» и «Верону». Вместе с клубом из Турина форвард дважды стал чемпионом страны, а также завоевал Кубок кубков, Кубок европейских чемпионов и Кубок Италии.

В 1980-м форварда дисквалифицировали на два года за игру на тотализаторе, но через месяц после истечения срока отстранения он отправился на чемпионат мира-1982. В последних трех матчах на мундиале в Испании Росси забил шесть мячей. Нападающий принес своей команде титул, а также стал лучшим бомбардиром и игроком турнира.

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