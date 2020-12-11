В Ереване между протестующими и полицией произошла потасовка. Один человек, судя по видео, получил травму. Как сообщает корреспондент Sputnik с места событий, он упал на землю при задержании, однако не совсем понятно, получил ли он удар или покалечился сам.

Полиция задержала нескольких граждан, в том числе члена АРФД Гегама Манукяна, которого посадить в автозак оказалось не так легко. Манукян до последнего выкрикивал: «Никол — предатель».

К площади Франции стянуты большие силы полиции. Правоохранители требуют, чтобы демонстранты освободили пешеходную часть улицы, полиция подвергает приводу граждан. Бывший глава СНБ Армении и руководитель партии «Отечество» Артур Ванецян также находится на площади.

Армянская оппозиция организовала 11 декабря так называемый «Марш достоинства». Протестующие, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, направляются к Площади Франции с разных районов Еревана. Они скандируют «Никол — предатель» и «Армения без Никола».

Ранее протестующие перекрыли дорогу, ведущую к Минобороны.

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