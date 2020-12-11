Стали известны подробности подрыва смертника в селе Учкекен Карачаево-Черкесской республики. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Сначала у здания отдела ФСБ по Малокарачевскому району взорвалась небольшая бомба, которая заставила сотрудников выбежать из отдела. После этого к месту подъехал автомобиль, из которого выбежал смертник и устроил второй взрыв.

Как уточняет Telegram-канал 112, машина, которую использовал смертник, проходит по базам как утилизированная в 2016 году.

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Возле здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв, предположительно смертника, двое человек ранены, сообщает «Интерфакс».

Сегодня, 11 декабря, возле здания УФСБ по КЧР произошел подрыв взрывного устройства, ранен один сотрудник спецслужбы и одно гражданское лицо, сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, подрыв совершил неизвестный мужчина, он погиб.

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