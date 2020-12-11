Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на первом заседании новоизбранного парламента подчеркнула важность найти новые пути сближения с Абхазией и Южной Осетией и начать диалог с Россией.

«Для решения замороженных конфликтов и победы над оккупацией необходим новый подход и выход из самоизоляции… Нельзя, в отличие от всего мира и наших ближайших партнеров, быть единственной страной, которая отказывается от дипломатии. Надо отметить — и в этом я отчасти соглашусь с оппозицией — что лишь параллельная дипломатия с Россией не оправдывается…»,- заявила Зурабишвили.

Minval.az