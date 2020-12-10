Сотрудники полиции Польши задержали мужчину, который намеревался совершить взрыв у комиссариата в Варшаве. Об этом говорится в заявлении представителя варшавской полиции Сильвестра Марча.

По его словам, 23-летний злоумышленник привлек внимание правоохранителей, когда припарковал свой автомобиль у комиссариата и просигналил. После этого он попытался устроить взрыв.

«В интересах следствия мы не сообщаем, какая субстанция находилась в автомобиле… Если бы случился взрыв, то под угрозой оказались бы не только полицейские, но и жильцы ближайшего дома», — приводит ТАСС слова Марча.

Мужчина арестован.

Minval.az