Используемые многими прозрачные лицевые щитки не защищают от заражения коронавирусом воздушно-капельным путем.

Об этом заявили ученые из японского Университета Фукуоки, результаты их исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Авторы смоделировали движение вихревых потоков воздуха, возникающих при чихании и кашле инфицированного. Они распространяются в форме кольца и деформируются в трех измерениях. При этом захватываются находящиеся в воздухе частицы, включая вирусные. Воздушный поток преодолевает за 0,5-1 секунду расстояние в один метр.

Результаты подсчетов показали, что 4,4 процента от общего объема выпущенного аэрозоля попали за лицевой щиток через верхний и нижний края и достигли области носа. Вдох при этом неизбежно приведет к попаданию вирусных частиц в дыхательные органы.

По словам ученых, щитки можно изменить таким образом, чтобы минимизировать проникновение воздушного потока. Несколько усовершенствованных вариантов уже готовятся к испытанию.

Вместе с тем, в другой статье журнала приведены расчеты движения вихревых потоков при чихании и кашле, сделанные математиком Эмилиано Ренци из Университета Лафборо в Великобритании. Выброс воздуха больным человеком ученый назвал «мини-атомной бомбой», поскольку аналогичная динамика наблюдается в грибовидных облаках от ядерных взрывов.

По словам математика, потоки воздуха при чихании и кашле за считанные секунды поднимаются в высоту и в стороны на 3,5-4 метра. В редких случаях частицы аэрозоля достигали высоты в 6 метров и оставались в воздухе продолжительное время прежде, чем осесть.

«Рекомендованной дистанции в два метра может быть недостаточно для предотвращения прямой передачи микрочастиц, включая вирусные. Наклон головы вниз во время чихания или кашля может значительно уменьшить распространение воздуха вверх и по помещению», — заявил Ренци, подчеркнув, что его выводы основаны только на математическом моделировании.

Minval.az