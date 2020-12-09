Апелляционный суд в Ереване отказался арестовать одного из лидеров армянской оппозиции, экс-директора Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна. Об этом адвокат Ванецяна – Ерванд Варосян, сообщил корреспонденту Sputnik.

Как отметил юрист, суд под председательством Рубика Мхитаряна отклонил соответствующее ходатайство Генпрокуратуры. При этом Варосян еще не получил решение суда.

Еще 24 ноября прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции, отказавшегося арестовать Ванецяна.

До этого бывший глава СНБ был задержан по подозрению в совершении деяний, предусмотренных целым рядом статей Уголовного кодекса Армении: соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия, подготовка узурпации власти, подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

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