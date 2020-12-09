20 ноября агентство Reuters со ссылкой на не названного французского дипломата сообщило информацию о реакции Парижа на посредническую роль Москвы в прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном: «Мы понимаем, что русские обсуждают с турками возможную формулу, которую мы не хотим, которая повторяла бы Астанинский процесс разделения их ролей в этом чувствительном регионе.

Мы не можем иметь с одной стороны Минск, а с другой — Астану. В какой-то момент русские должны сделать выбор».

Через две недели вице-президент Евросоюза по внешней политике господин Жозеп Борель фактически повторяет эту мысль неизвестного французского дипломата, но в более ворчливой тональности: «В таких конфликтах, как Нагорный Карабах, Ливия и Сирия, мы наблюдаем форму «астанизации» региональных конфликтов (применительно к астанинскому формату по Сирии), которая ведет к исключению Европы из процесса урегулирования региональных конфликтов в пользу России и Турции».

Если у французского дипломата хватило профессионализма скрыть своё имя в интервью Reuters, то главный дипломат ЕС делает это заявление открыто в своём блоге. Ничуть не задумываясь о пагубных имиджевых последствиях как для себя, так и всей внешней политики Евросоюза. Ведь возникают весьма деликатные вопросы:

С каких это пор Верховный представитель ЕС по внешней политике стал рупором, повторяющим весьма сомнительные заявления французских дипломатов? Вице-президент Евросоюза и его аппарат определяют внешнюю политику целого континента или являются придаточным элементом французской дипломатии? Как совместные действия России и Турции могут вытеснить Евросоюз из процессов урегулирования конфликтов, в которых он никогда не участвовал? В армяно-азербайджанском конфликте, например, страны Евросоюза были представлены как среди членов Минской Группы ОБСЕ, так и ее сопредседателей. Но ни Франция как сопредседатель ( по крайней мере пока), ни другие члены МГ никогда ни имели политического или правового мандата представлять Евросоюз в урегулировании этого конфликта. Все спецпредставители ЕС по Южному Кавказу занимались в регионе чем угодно, но не урегулированием конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Они даже не имели доступа в зону конфликта. Возникает вполне логичный вопрос: как Евросоюз может быть вытеснен оттуда, где его никогда не было? Во всех трёх конфликтах, о которых говорил Борель (Ливия, Сирия и Нагорный Карабах), участвовала Франция. В двух из них она открыто выступала стороной конфликта, а в армяно-азербайджанском – лишь неумело прикрывала свою поддержку Армении сопредседательством в Минской группе. Все три попытки Парижа увенчались полным дипломатическим провалом. Утверждениями о выдавливании ЕС с полей этих дипломатических и военных сражений, где Брюсселя не было изначально, господин Борель искусственно приобщает Евросоюз к этим французским поражениям, фактически делает руководимую им Службу внешних связей ЕС соавтором фиаско официального Парижа. В истории человечества это, наверное, первый случай, когда кто-то хочет стать соучастником чужого провала, а не победы… Политический мазохизм Евросоюза вряд ли будет притягательным для других. Евросоюз через своих официальных лиц суммарно сделал больше заявлений о последней войне, нежели все остальные страны и организации вместе взятые. Превращение Евросоюза в «говорильню» с элементами высокомерного поучения всему человечеству фактически нивелирует политическую значимость слов, сказанных из Брюсселя. Но когда усердие в повторяемости стандартных фраз отстаёт от объективной политической реальности, то это уже трудно объяснять лишь инертностью мышления.

Так, на последнем заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ 3-4 декабря господин Борель с усердием вызубрившего задание школьника вновь повторил «необходимость определения будущего статуса Нагорного Карабаха путём переговоров». И это при том, что в своих выступлениях на этом заседании ни один из сопредседателей и даже членов Минской группы даже не упомянул слово «статус» в отношении этой территории Азербайджана. Более того, это не было сказано и в совместном заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ. Понимание новой реальности овладело подавляющим большинством стран-членов ОБСЕ, за исключением дипломатического ведомства Евросоюза.

Вряд ли стоит персонифицировать этот очередной ляп господина Бореля. Дело, конечно, не в его почтенном возрасте (73 года) и возможно сопутствующих симптомах. И не в его каталонском происхождении, могущим обуславливать использование своего служебного положения для попыток создания опасных для Европы, но актуальных для сепаратистов из Барселоны прецедентов для будущих решений…

Проблемы неуклюжей дипломатии Евросоюза имеют намного более фундаментальный характер. Мир изменился. Происходят тектонические сдвиги как в приоритетах, так и угрозах международным отношениям. Они создают не только новые сложности, но и открывают дополнительные возможности. Большинство политиков стран с многовековой историей, в том числе из Евросоюза, продолжают долгие теоретические дискуссии по этому поводу, но без видимых практических результатов. Руководство же Азербайджана, реанимировавшего свою независимость менее 30 лет назад, оперативно проанализировало и максимально эффективно использовало эти новые реалии для обеспечения Победы в Отечественной войне.

Любая послевоенная риторика в удобных европейских креслах в лучшем случае вызывает снисходительную иронию, в худшем- служит просроченным продуктом для приготовления изначально опасных для жизни реваншистских идей у проигравшей в войне страны.

Евросоюз мог бы дать странам Южного Кавказа нечто большее, чем набившие оскомину нравоучения. Будучи мирным детищем двух страшных войн прошлого века ЕС всегда будет востребован как пример возрождения из руин целого континента, покаяния агрессора, мирного сосуществования, а затем и добрососедства бывших врагов, их экономической и политической интеграции. Евросоюз мог бы быть вовлечён в реализацию этого удивительного мирного проекта в нашем регионе. Но инерционность и архаичность нынешних институтов ЕС вкупе напускной назидательностью его представителей в отношении соседей с каждым днём уменьшают шансы на сколь либо значимое политическое влияние Евросоюза в Южном Кавказе.

Фархад Исаев

Minval.az