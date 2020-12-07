В Урус-Мартановском районе Чечни похоронили 18-летнего Абдулака (Абдуллаха) Анзорова, которого убили во Франции после того, как он обезглавил под Парижем преподавателя Самюэля Пати. Первые сообщения о похоронах появились 6 декабря в соцсетях.

Похороны прошли 5 декабря в селе Шалажи, которое закрыли на карантин после того, как туда привезли тело Анзорова, сообщил оппозиционный чеченским властям телеграм-канал 1ADAT. В село пропускали только тех, кто там прописан. «В соседних селах до сих пор пробки из-за большого количества желающих посетить похороны», — сообщил 1ADAT вечером 6 декабря.

В сети распространили видеозаписи, снятые во время похорон. В телеграме 1ADAT разместили три ролика с церемонии прощания. На записях люди сопровождают тело Анзорова, обернутое в зеленую ткань.

В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллака Анзорова – юношу, который ранее убил во Франции учителя и отрезал ему голову. pic.twitter.com/4vjFVAZNLC — baza (@bazabazon) December 6, 2020

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