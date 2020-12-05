Развитие интернета несет риски, которые нужно «купировать заранее», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии «Искусственный интеллект — главная технология ХХI века».По словам президента, на интернет должны распространяться «морально-этические нормы, которые все человечество выработало на протяжении тысячелетий».

«Всем хорошо известно, какую роль в жизни современного человека и человечества играет интернет. Там тоже есть риски… Мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать», — подчеркнул президент России.

Одним из таких рисков, по словам Путина, является всплеск преступности в интернет-сфере.

«У нас за прошлый год рост общей преступности, зарегистрированной, составил 1,1%, а в этом году с учетом развития обслуживания в онлайн-режиме — значит, и искусственного интеллекта, и элементов информационных технологий, — преступлений в этой сфере, именно в высокотехнологичных сферах, возросло, знаете на сколько? На 75,1%. Смотрите, рост какой, всплеск, можно сказать», — цитирует президента России «Интерфакс».

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