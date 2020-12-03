США не могут выдвигать Ирану условия по возвращению в ядерную сделку, которую нельзя пересматривать. Об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в четверг, комментируя подобную вероятность во время президентства Джо Байдена.

Как отметил Зариф во время «Средиземноморского диалога», США вышли из ядерной сделки, но не вышли из ООН, они по-прежнему должны следовать обязательствам как член Собвеза ООН, в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН (утвердившей ядерную сделку).

«У США есть обязательства в соответствии с резолюцией, они не могут выдвигать условия (по переговорам)», — добавил министр (цитата по РИА Новости).

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