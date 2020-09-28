Первый и последний президент СССР Михаил Сергеевич Горбачёв решил напомнить о себе. И высказаться по карабахской тематике. Михаил Сергеевич дал интервью агентству «Интерфакс», где глубокомысленно изрёк: вмешательство извне в обострение конфликта вокруг непризнанного Нагорного Карабаха будет «чрезвычайно опасным». Горбачёв рассуждал, что «это может вызвать серьезные последствия в международных отношениях и заставит международную общественность вмешаться в эти события. И тогда уже придется реагировать по-другому», уверял, что к нему обращаются обеспокоенные представители общественности как Армении, так и Азербайджана, которые «просят совета, как выйти из этого положения». А затем озвучил свой совет: обе стороны должны сами разобраться в создавшейся ситуации и договориться о взаимном сотрудничестве. «Если определенные силы в Армении и Азербайджане хотят, по-русски говоря, устроить какую-то химию, то это плохо кончится», — предупредил Горбачев. По его словам, в первую очередь Баку и Ереван должны «искать пути к налаживанию сотрудничества». «Только это даст им путь к мирному будущему», — важно изрёк Михаил Сергеевич.

Напомним: это тот самый Горбачёв, который занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС и находился на вершине властной «пирамиды» с 1985 года, затем, весной 1990 года, занял пост президента СССР. В разговоры об «армянском лобби» в его окружении можно верить или ставить их под сомнение хотя бы потому, что, как признавался известный перебежчик, генерал КГБ Олег Калугин, с семидесятых годов зарубежные структуры «Дашнакцутюн» работали под полным контролем КГБ СССР, так что лучше не путать, кто был «ведущим», а кто — «ведомым» в «паре» Кремль — «армянское лобби». Но есть непреложный и очень неприятный для Горбачева факт. Он, напомним, обладал всей полнотой власти в то время, когда конфликт в Нагорном Карабахе только начал разгораться. И Кремль — что было очевидно для всех — не предпринял никаких действенных шагов для обуздания армянского агрессивного национализма, пресечения «этнических чисток» азербайджанцев на территории Армении, а потом и Нагорного Карабаха. Позволил Армении создать собственные незаконные вооруженные формирования и «забросить» их в Карабах. Вместо того, чтобы пресекать эту чрезвычайно опасную активность, Горбачёв приказал провести карательную операцию в Баку в ночь на 20 января 1990 года и потопить в крови движение за независимость Азербайджана. Притом что никаких необходимо жестких мер в отношении армянских националистов не предпринималось. Горбачёв держал конфликт «в рабочем состоянии», используя его в качестве «привязки к Кремлю» прежде всего Азербайджана, и нет сомнений, что «программой-максимум» для Кремля было очередное расширение территории Армении за счёт Азербайджана. На этом фоне интересно, конечно, узнать, какие «представители общественности» решились обратиться за «помощью» к Горбачёву с его «неисправимой» репутацией и которого «награждают» в регионе такими эпитетами, где, пардон, «пятнистая гиена» — далеко не самый хлесткий. Скорее Михаил Сергеевич решил сам напомнить о себе, причём сделал это на весьма показательном фоне — как раз в то время, когда в поддержку Азербайджана решительно выступает Турция, а Россия теряет монополию на внешнее вмешательство.

Только вот Михаил Сергеевич, похоже, на минуточку забыл, что, во-первых, СССР больше нет, и не ему решать, с кем Азербайджан может заключать союз, а с кем — уже нет. А во-вторых, он уж точно не та фигура, к мнению которой здесь действительно прислушаются. И остаётся в итоге личный и не очень вежливый вопрос: ну и стоило вылезать из тени, чтобы напомнить о себе таким образом?

Нурани

Minval.az