Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с новой речью — на сей раз на специальном заседании парламента Армении. Бывший предводитель «шашлычной революции» на сей раз решил разбудить в согражданах «боевой дух» и поднять их на войну за Карабах. Где продолжается контрнаступление азербайджанской армии, и ситуация для Армении складывается совсем не так, как хотелось бы, и это еще ой как мягко сказано.

Только вот вышло у Никола Воваевича что ни слово, то «перл». Впрочем, судите сами. В своей речи Никол Пашинян гордо возвестил: «Мы предпримем все возможные и невозможные усилия для защиты границ нашей Родины, нашей свободы и независимости». И о каких же границах при этом говорил? О международно признанных границах Армении? Но боевые действия идут далеко за их пределами — в Карабахе. Напомним в который уже раз: мировое сообщество признает Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. Нет ни одного юридически значимого международного документа, где бы у этой территории был обозначен другой статус, он объявлялся бы «спорной» территорией или еще чем-нибудь. Вывести оттуда армянские оккупационные силы требует множество значимых международных документов, и прежде всего революции СБ ООН. Азербайджан ждал их выполнения достаточно долго, а теперь принялся за решение этой задачи сам. И если теперь в своем заявлении Пашинян «включает» Карабах в границы Армении и подтверждает свою демагогию в стиле «Карабах — это Армения, и точка», то тем самым он подтверждает, что агрессором в регионе является Армения, и дает Азербайджану право «разбираться» со страной-агрессором уже в других масштабах и кардинальным способом. Самое смешное, что Пашинян и сам это понимает. Более того, сам же Никол Пашинян несколькими часами ранее звал на помощь «все прогрессивное человечество», панически возвещая, что такие-сякие азербайджанцы могут двинуться в направлении границ Армении. У Пашиняна плохо с географией? Провалы в памяти? Или он просто запутался в собственной паутине?

Тем более непонятно, причем здесь ссылки на «свободу и независимость». Тем более что говорить сегодня о независимости Армении можно только с очень большой натяжкой, и эксперты в который уже раз отмечают: первопричина того, что эта страна сегодня представляет собой классический пример Failed State — это продолжающаяся оккупация азербайджанских земель и в результате — зависимость от тех государств, которые готовы дарить оружие, изоляция от важнейших трансконтинентальных проектов, рухнувшая экономика и миграционная катастрофа. И если Армения хочет свободы и независимости, ей прямой расчет нормализовать отношения с соседями, отказаться от оккупации Карабаха хотя бы так же, как в свое время Франция отказалась от Алжира, и потихонечку тащить свою страну из политического и геоэкономического «болота». Условно говоря, для Армении Карабах — это «налево», а свобода и независимость — направо.

А потом началось банальное эмоциональное словоизвержение. Никол Воваевич патетически восклицал: «Сегодня я не пришел сюда, чтобы говорить о том, на что готовы наши солдаты, наши генералы. Сегодня я пришел сказать, на что готов я». И тут же заверил: «Я готов умереть за нашу Родину», «мы должны посмотреть друг другу в глаза и сказать, мы готовы умереть ради нашей Родины, мы не уступим ни одного миллиметра нашей Родины, не уступим ни одного миллиметра наших прав», «мы должны победить, потому что мы не можем понести поражение» и т.д.

Не беремся утверждать, что там было по сценарию дальше: объятия и слезы депутатов из соперничающих фракций (тем более что как раз накануне арестовали главу оппозиционной «Процветающей Армении» Гагика Царукяна), совместное шествие по улицам Еревана тоже с объятиями и «заглядываниями в глаза», наконец, были ли заранее заготовлены шашлык и барабаны.

Только вот Пашинян на минуточку забыл: он уже не вожак уличных волнений и тем более не редактор газеты, а премьер-министр и по совместительству верховный главнокомандующий. А от верховного главнокомандующего ждут не заверений «я готов умереть за Карабах», тем более что в реале ни он, ни его супруга умирать не собираются . И не призывов взяться за руки и посмотреть друг другу в глаза — не премьерское дело лить с трибуны такую «сладко-розовую водичку». От него ждали и ждут как раз четких ответов, на что готовы солдаты и генералы, каким оружием они вооружены, какие имеются резервы, какие планы и какие директивы, и на что вообще рассчитывать, когда Азербайджан держит под огневым контролем дорогу Агдере-Варденис, очистил от оккупантов вершину Муровдага и продолжает наступление по нескольким направлениям. А еще у премьер-министра надо бы спросить, как он довел ситуацию до войны, да еще такой, где у Армении шансов на победу не просматривается, и как упустил все шансы договориться миром. И если вместо этого Пашинян несет эмоциональную околесицу, тогда вся эта публичная истерика превращается в откровенную констатацию и политического банкротства Пашиняна, и стратегического краха Армении как государства.

Нурани

Minval.az