Сопредседатели минской группы ОБСЕ выразили обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе, призвали Армению и Азербайджан возобновить переговоры для разрешения конфликта. Заявление ОБСЕ опубликовано в воскресенье на официальном сайте организации.

«Мы решительно осуждаем применение силы и сожалеем о бессмысленно потерянных жизнях, в том числе среди мирных жителей. Сопредседатели призывают стороны прекратить боевые действия и возобновить переговоры, чтобы найти устойчивое разрешение конфликта», — говорится в заявлении.

Minval.az