Михаил Абызов, с 2012 по 2018 г. занимавший пост министра РФ по координации деятельности открытого правительства, в 2015 г. незаконно владел 70 компаниями в Эстонии, сообщил прокурор в Гагаринском суде Москвы.

«В рамках проверки мы запрашивали компетентные органы Эстонии об имуществе Абызова в этой стране и получили ответ, что в 2015 г. он владел не менее 70 компаниями в этой стране. В этот период времени он был федеральным министром и не имел права владеть собственностью за рубежом», ‒ приводит заявление прокурора ТАСС.

По словам прокурора, будучи министром, Абызов также владел пятью компаниями на Кипре: Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Limited и Vantroso Traiding Limited. В 2015 и 2016 гг. экс-чиновник как частное лицо задекларировал доход с этих компаний по закону об «амнистии капиталов».

По данным российской Генпрокуратуры, 7 февраля 2018 г. Абызов заключил на Кипре два договора о продаже акций ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко»). В результате на счета подконтрольных ему компаний поступило 32,5 млрд руб. Теперь обвинение требует изъять у бывшего министра эту сумму.

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