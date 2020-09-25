Всех украинских пользователей российской социальной сети «ВКонтакте» поставят на учет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время онлайн-конференции «Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности».

Он напомнил, что «ВКонтакте» заблокирована на территории страны по решению властей, и заявил, что пользователи должны также нести ответственность за ее использование. «Это должна быть и их ответственность. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами», — сказал Данилов.

Сейчас, несмотря на блокировку «ВКонтакте», сервис обходит ограничения благодаря использованию прокси-серверов. 12 сентября соцсеть сообщила, что улучшила работу прокси в онлайн-приложении, благодаря чему оно будет доступно на территории Украины без использования VPN. 22 сентября СНБО подтвердил, что мобильное приложение соцсети доступно в стране.

Minval.az