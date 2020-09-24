В последние дни в прессе и социальных сетях продолжаются бурные обсуждения, связанные с этимологией слова «Арсак». Автор многочисленных научных исследований в этой области, председатель правления Агентства интеллектуальной собственности, профессор Камран Иманов высказался в интервью Тренд на данную тему.

— Мое видение к предмету жарких дискуссий определяется многолетней борьбой с хай-армянским плагиатом, армянскими измышлениями и фальсификациями, доведением до международной общественности исследований в связи с разоблачением «хай-армянской традиции по присвоению культурных традиций Азербайджана». Следует отметить, что против агрессии армян в отношении материального и нематериального культурного наследия нашего народа, памятников и исторических строений, произведений и образцов фольклора, музыкальных инструментов и ковров, топонимов и исторических названий мест, одним словом в отношении любого вида интеллектуальной собственности мы стремимся озвучить обоснованную правовыми, историческими, этимологическими аргументами, основанную на древних текстах и классических источниках, позицию.

— В 2018 году по случаю Всемирного дня книги и авторских прав была проведена международная конференция на тему «Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и выдумки», посвященная 95-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. В ходе этой конференции вы выступили с расширенным докладом на тему «Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и измышления или о реальных жителях местности «Армения»» — этот доклад затем был издан в виде отдельной книги. Не могли бы вы рассказать об научно-историческом происхождении древнеалбанского топонима «Арсак»?

— Известно, что «Арцах» являлся одной из провинций Кавказской Албании. Вместе с тем, в Азербайджане слово «Арцах», когда речь идет о пресловутой непризнанной республике, везде указывается в кавычках, поскольку ни одна международная организация, ни одна страна не признала этот сепаратистский режим. Однако самое любопытное здесь заключается в том, что пытаясь избежать использования азербайджанского топонима «Карабах», хай-армяне прибегли к термину «Арцах», не подозревая о том, что и «Арцах / Арсак» имеет сако-тюркское происхождение и обозначает в своей основе название объединения туранских племен «сака». В слитной форме — Ərsak (Арсак), т.е. «Ər»+»Sak» / Saq («Ар» + «Сак» / Саг) выражает смысл «муж / воин Сака» и восходит к названию династии Арсакидов, построивших могущественное государство Парфию, имена первого и последующих правителей, которого были Арсак. И не случайно, что первая часть слова «ар» означает в переводе с тюркского «муж», «воин». Подобно тому, как в Древнем Риме «Цезарь» означал то же самое, что и «император», на древнем Востоке имя «Арсак» использовалось как синоним слова «царь» и выступало в роли символа царской высшей власти.

В Древнетюркском словаре М.Кашкарлы, в словаре «An Etymological Dictionary» G.Canson-a слово «сак / саг» использовалось в значении «бдительный», «смелый», а, следовательно, слово «Арсак» слитно имеет семантику — «бдительный воин», «воин, способный защитить». Древние тюрки называли «бдительного воина» «sak ər» «сак ар», а «Арсак» является инверсионной формой этого слова. Таким образом, имя «Ərsak» («Арсак») означало «бдительный воин» или «воин сака». И данная этимология термина «Арсак» соответствует мнению известного ираниста Ричарда Фрайя, согласно которому это название исходит из «arsän» («арсан») и который считал, что первая часть слова «arsän» («арсан») представляется как ar / ər (ар), означающее «герой», а вторая часть слова «sän» («сан»), следуя Словарю Кашгарлы, употреблялась и в виде сак / саг. (Р.Фрай, «Наследие Ирана», Москва, «Наука», 1972 год).

Слово Си-Сакан, используемое персами и хай-армянами, также относится к туранцам-сакам. В китайских источниках Su / Se (Sö / Si) являлись обозначением основной ветви саков Центральной Азии. Таким образом, Si-unik = Si+unik (здесь «unik» употреблено в значении «akan») указывает на бейлик (княжество) Si, Si+Sakan же означает «Саки Si».

Есть и несколько иная, но безусловно тюркская этимология слова «сак», которую дает известный азербайджанский ученый-фольклорист Мирали Сеидов, считавший, что оно используется в значении «ох», «стрела». «Отец армянской истории» М.Хоренский писал, что Сисак являлся искусным лучником и нарекает своим именем страну Сюник, но персы называют эту страну более точно — Сисакан. Здесь «сак» истолковывается как «наконечник стрелы», а на древнем армянском языке как раз слово «сюни» означает то же самое. Однако «Сисакан» у персов переводится как «Три стрелы» («Си» — «три», «сак» — «стрела»). В связи с этим напомним, что словосочетание «Три стрелы» (по тюрк. «Учок») употреблялось у огузов. А это, как известно, являлось названием тюрко-огузских племен, точно также, как и «доггуз ок» («девять стрел»), «боз ок». Аналогично грузинское Шамшаддил на азербайджанском выражает топоним в Грузии и звучит Самшвидле на грузинском («Сами» — «три», «швидле» — «стрела») также означает конфедерацию огузских племен «Учок»).

Таким образом, мы приходим к выводу, что слово Arsak/Ərsak (Арсак) не имеет никакого отношения к хай-армянам.

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