Государственное агентство «Белта» опубликовало первое заявление Александра Лукашенко после его тайной инаугурации. Он назвал день своего вступления в должность президента Беларуси «днем нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной».

«Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где «цветная революция» не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну», — заявил он.

«Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать», — говорится в заявлении Лукашенко.

«Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы – народ», – заявил он.

Лукашенко поблагодарил людей, которые «сберегли здравый смысл в условиях дезориентации общества», отметив работу «государственных служащих и людей в погонах» и тех, кто «выбрал цех, а не площадь».

Minval.az