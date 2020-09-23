«Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, поддерживает урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и прилагает все усилия в этой сфере».

Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече с парламентской делегацией во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Информацию распространила пресс-служба Милли Меджлиса.

Он отметил, что высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Нагорном Карабахе препятствуют процессу урегулирования конфликта.

«Это позиция официальной Москвы. Российская сторона в процессе урегулирования выступает за возвращение 5 оккупированных районов, размещение миротворцев на территории и восстановление транспортно-коммуникационной системы», – подчеркнул Лавров.

Minval.az