Александр Лукашенко вступил в должность президента. Об этом сообщает «Белта».

По данным агентства, церемония инаугурации проходит во Дворце независимости в Минске. На ней присутствуют несколько сотен человек. Среди них высшие должностные лица, депутаты парламента, руководители государственных организаций и СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

В среду возле Дворца независимости в Минске — рабочей резиденции Александра Лукашенко — заметили скопление техники и военных, в том числе из роты почетного караула.

Накануне оппозиционный телеграм-канал Nexta сообщил, что Александр Лукашенко на фоне протестов может провести тайную церемонию инаугурации.

Minval.az