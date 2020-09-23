Возле Дворца независимости в Минске — рабочей резиденции Александра Лукашенко — заметили скопление техники и военных, в том числе из роты почетного караула.

Kyky.org пишет, что возле Дворца независимости также заметили много людей в костюмах; издание предполагает, что это могут быть чиновники. Кроме того, людей в костюмах, садившихся в автобусы, сфотографировали возле администрации президента, сообщает Tut.by.

Накануне оппозиционный телеграм-канал Nexta сообщил, что Александр Лукашенко на фоне протестов может провести тайную церемонию инаугурации. По информации телеграм-канала, инаугурация может пройти в полдень 23 сентября, либо 27 или 28 сентября.

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